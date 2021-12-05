Китайские специалисты назвали четыре бытовые привычки, которые с высокой долей вероятности приводят к возникновению онкологического заболевания.

К важным привычкам отнесены время отхода ко сну, повышенная раздражительность, проблемы с желудком и селезенкой и доедании ранее приготовленной пищи.

Так, по словам автора исследования, люди, которые ложатся поздно, имеют больший риск заболеть раком, чем придерживающиеся правильного режима. Раздражительность также оказывает сильное влияние на организм.

"Особенно более высокий риск рака имеют пациенты с длительной депрессией", - отмечает автор.

Проблемы с желудком и селезенкой приводят к плохой усвояемости пищи, нарушениям с выведением жидкостей и общим сбоям в работе организма, а в конце могут довести и до рака.

Опасно и доедать ранее приготовленную пищу, в остатках больше нитритов, чем в свежеприготовленной еде, а нитриты - мощные канцерогены.