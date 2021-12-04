В Татарстане не собираются взимать плату за пользование региональными дорогами. Об этом заявили в Миндортрансе республики, сообщает "Коммерсантъ-Казань".

Социальные сети ранее активно распространяли слухи, что под шумок с QR-кодами власти Татарстана введут платные дороги внутри региона. Слухи родились из-за опубликованного на портале правовой информации постановления Кабмина РТ № 1110 «Об утверждении порядка взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения или платным участкам таких автомобильных дорог».

В Миндортрансе Татарстана пояснили, что это постановление является подзаконным нормативным правовым актом, а его принятие было необходимость в соответствии с ФЗ. В то же никаких планов о введении платы за проезд по региональным дорогам у властей Татарстана не было и нет.