Женщина-участковый получила удар от покупателя-безмасочника в магазине Набережных Челнов. Она заметила мужчину без маски, показала удостоверение и предложила составить протокол об административном нарушении. В ответ покупатель нецензурно выругался и ударил женщину в погонах.

Дело дошло до суда, в котором агрессивный челнинец вину свою признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком и возложением на него ограничений.

Как сообщает пресс-служба суда, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.