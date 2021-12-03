В Татарстане в Тюлячах в одном из магазинов рецидивист, год назад освободившийся из колонии, заявился в торговую точку и напал на продавца с ножом, сообщает "Татарстан-24".

Мужчина ударил женщину ножом по горлу и избил, похитил у нее золотое кольцо, полторы тысячи рублей наличными и вынес из магазина термобелье и джинсы.

Женщину спас шарф на шее, благодаря ему она получила неглубокое ранение. Полиция задержала рецидивиста в тот же день, было установлено, что он совершил несколько подобных нападений.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил, сообщается, что рецидивист намерен его обжаловать.