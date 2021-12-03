Новогодние утренники в детсадах Татарстана состоятся, но родителей пустят на мероприятие только по QR-коду, об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

"Мы рекомендуем, чтобы на утреннике присутствовал только один из родителей во избежание скученности и обязательно с QR-кодом о вакцинации либо о перенесенном заболевании давностью не более 6 месяцев", - сказала Авдонина на пресс-конференции сегодня, 3 декабря.

На детские праздники в садики не рекомендуют ходить бабушкам и дедушкам старше 60 лет. Не допустят и детей, которые непосредственно не посещают данную группу дошкольного учреждения. Посторонние аниматоры и организаторы праздников также не будут допущены.

Зрителей следует разместить на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Также в садике должна быть организована входная термометрия и проверка наличия масок.