Система здравоохранения Республики Татарстана в полной мере готова к приходу нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сегодня, 3 декабря, в ходе пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По словам чиновника, сейчас во временных ковидных госпиталях региона имеется достаточное число свободных коек на случай роста заболеваемости. Резерв оценивается в 20-30%, и это касается не только крупных городов Татарстана, но и небольших населенных пунктов, где есть моностационары.

"Придет «Омикрон» через полтора месяца - хорошо, через два с половиной месяца – тоже хорошо. Не придёт вообще - ещё лучше. В любом случае система здравоохранения к этому готова с точки зрения того, что сейчас есть, куда госпитализировать, и амбулаторная служба готова к тем нагрузкам, которые потенциально могут на неё быть сосредоточенными", - отметил Жаворонков.

С лечением нового штамма пока мало что понятно, поскольку сам штамм еще мало изучен. Но Жаворонков уверен, что какого-то специфического лечения вариант вируса не потребует, будет использоваться схема лечения, которая разработана в целом для коронавирусной инфекции.