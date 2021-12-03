Казанский врач Максим Самигуллин заявил, что Следком Татарстана "повесил" на него смерть ковидного пациента, а ведь такое, считает рентгенолог МКДЦ, может "случиться с каждым" медиком.

37-летний врач заявил, что его обвиняют в смерти пациента несправедливо. Он описывал снимок легких больного с коронавирусом, а через две недели больной умер от проблем с сердцем и легкими на фоне ковида.

Пациент побывал в пяти разных больницах Казани и после МКДЦ ему еще дважды делали томографию, виновным в летальном исходе следствие считает именно рентгенолога Самигуллина.

Как сообщает "Вечерняя Казань", Максима Самигуллина вызвали в следственный отдел весной. Допросили как свидетеля.

"При этом обратил внимание, что следователи вели себя, скажем так, не очень приятно. Хамовато и нагло, прямо как гопники дворовые. Сделал им замечание, добавил, что не хотел бы с ними больше увидеться, а они в ответ: "Ха-ха, посмотрим", - рассказал врач.

Вскоре доктор стал подозреваемым.

Самигуллину предъявили обвинение по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", предусматривающей до 4 лет лишения свободы. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело направят в суд.

"Получается, меня сделали крайним, - сетует врач. - Мы с адвокатом до последнего надеялись, что такой абсурд не может долго длиться и обязательно прекратится, что следователи скажут, что они ошиблись, но ничего подобного не произошло. За последние три месяца я обращался в СКР, Генпрокуратуру, Минздрав РФ, к российскому омбудсмену по правам человека, пытаясь найти защиту. Ответы отовсюду одинаковые, мол, мы направили ваше обращение по месту жительства, оно будет рассмотрено".

От отчаяния доктор из Казани записал видеообращение к Владимиру Путину.