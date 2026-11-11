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Т2 запускает Лину – первого голосового ассистента на базе генеративного ИИ

Служба новостей Автор статьи
T2, российский оператор мобильной связи, предст...

Источник фото: Shutterstock (автор FabrikaSimf)

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T2, российский оператор мобильной связи, представил нового голосового ассистента Лину. Компания одной из первых на телеком-рынке внедрила генеративную языковую модель (LLM) для обработки входящих переадресованных звонков независимо от их тематики. В отличие от классических скриптовых ботов, Лина не использует заготовленные фразы, а ведет живой и осмысленный диалог со звонящим.

Лина использует генеративный ИИ для ведения диалога по входящим переадресованным звонкам различных категорий, не ограничиваясь отдельными сценариями взаимодействия. Когда абонент занят, не отвечает или находится вне сети, голосовой ассистент Лина принимает звонок. Благодаря новой технологической основе он понимает контекст разговора, может задавать уточняющие вопросы и адекватно реагировать на нестандартные реплики. После завершения разговора помощник отправляет абоненту полную расшифровку и краткую выжимку сути звонка в приложение Т2.

Т2 запустил для Лины и других ассистентов новый функционал: расшифровки разговоров дублируются в мессенджер MAX. Если абонент хочет получать их в мессенджере, в настройках ассистента можно подключить отправку расшифровок в бот MAX.

Голосовой помощник Лина – специализированный ИИ-секретарь, который упрощает ведение деловых и личных коммуникаций. Его главная задача – качественно обработать входящий вызов, поддержать беседу и передать абоненту важную информацию. Лина дополнит текущую линейку голосовых ассистентов Т2. Подключить и управлять сервисом можно через витрину SafeWall в мобильном приложении оператора.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:
«Этим запуском мы расширяем линейку и возможности наших голосовых сервисов. Базовые сценарные ассистенты отлично закрывают рутинные задачи и фильтрацию спама, но генеративный ИИ добавляет гибкость и естественность. Мы одними из первых среди операторов внедряем LLM для обработки входящих звонков независимо от их тематики – это делает общение клиента больше похожим на коммуникацию с человеком. Для пользователя это означает, что его цифровой секретарь не просто фиксирует факт звонка, а реально вникает в суть разговора, задает правильные вопросы и передает все самое главное».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:
«Деловые коммуникации в современном мире нельзя поставить на паузу. Но ритм жизни непредсказуем и не всегда гаджет может быть под рукой. Голосовой ассистент на базе генеративной языковой модели позволит нашим клиентам держать все важные вызовы под контролем, так как общение с помощником сопоставимо с живыми человеческими ответами. Внедрение Лины позволит Т2 обеспечить абонентам новый уровень цифрового сервиса без ущерба для деловых процессов и личных контактов».

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