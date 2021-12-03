В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении трех докторов Лениногорской ЦРБ. Их обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью пациента и в халатности.

В травматологическое отделение больницы с переломом ноги доставили мужчину. Как сообщает "Татарстан-24" , медики были нетрезвыми, и анестезиолог при подготовке к операции не выявил у больного противопоказаний к спинальной анестезии. Врач несколько раз вводил в спинномозговой канал иглу, и в скором времени у пациента начала некроз спинного мозга.

Заведующий травматологией и лечащий врач установили пациенту аппарат Илизарова.

Действия медиков привели к поражению спинного мозга мужчины. Из-за этого пришлось ампутировать ему обе ноги.