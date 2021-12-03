В Казани в кафе, которое объявило себя "конституционной территорией" и пускавшее посетителей без QR-кодов, нагрянули полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее владельцы кафе объявили в социальных сетях, что могли бы соблюдать требования Роспотребнадзора, но им надоело. А потому они специально оставили на столиках брошюры Конституции России, чтобы в ожидании заказа гости могли больше узнать о своих правах.

"Территория Ваших конституционных прав! Накормим и обогреем потому, что вы - человек, а не кодированный аппарат!" - говорилось в посте.

Поступок пошедших против системы рестораторов удивил и восхитил многих как в Казани, так и далеко за ее пределами.

И вот ожидаемая развязка: в заведение пришли с проверкой. Об этом администрация кафе сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В ходе проверки было принято решение о составлении в отношении предпринимателей протокола об административном правонарушении.

Также к громкой истории подключилась ассоциация рестораторов и отельеров РТ. Профессиональное сообщество бунтарей не поддержало. Оно направило обращение к руководству этого заведения. В нем отмечено, что никакой речи об отмене QR-кодов в сообществе не ведётся, а наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям, практически все сотрудники отрасли полностью вакцинировались, и заведения готовы принимать гостей.