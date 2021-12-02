Кафе в Казани пошло против системы и в условиях жестких антиковидных мер объявило себя "территорией конституционных прав", объявив, что будет обслуживать всех посетителей, не спрашивая у них QR-коды.

На каждый столик кафе персонал положил Конституцию.

"Пока ждете заказ, изучаете свои права. Идеально", — сказано в сторис кафе в Instagram.

Поступок руководства кафе вызвал искреннее восхищение и поддержку пользователей Сети не только в столице Татарстана, но и далеко за его пределами. Рестораторов похвалили жители Владивостока, Москвы, Петербурга и других городов. Пока неизвестна реакция Роспотребнадзора на этот вопиющий факт.

Хозяин кафе в социальных сетях поведал, что его заведение могло бы приспособиться к требованиям санврачей, но эти требования им изрядно надоели:

"Хотелось уже что-то сделать… Мы законодательству подчиняемся. Родину любим, людей тоже. Но законы же должны работать не в одностороннем порядке", — отметили владельцы кафе и подчеркнули, что они сами - не "антиваксеры".