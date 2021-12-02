О том, какое будущее ждет трассу М12 Москва-Казань, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках проводимого Второго Евразийского конгресса.

По словам Хуснуллина, сейчас анализируется возможность продления трассы до Новосибирска с возможностью выхода на границу с Монголией и выходом в Китай. Это позволит нарастить транзит грузов из Китая в Европу через Россию. Также предполагается, что она соберет воедино все транспортные потоки от Казахстана, Киргизии, Узбекистана Туркменистана, Таджикистана.

Строительство М12 началось в июле 2021 года, а к 2024 году планируется построить участок до Екатеринбурга.