Один из участников дела ОПГ "Тукаевские" сегодня в Казани сорвал заседание Верховского суда. Подсудимый явился в суд нетрезвым до такой степени, что вообще не был допущен на заседание, о чем сообщил судья Вахитовского суда Алмаз Ахметжанов, сообщает "Реальное время".

Дело ОПГ "Тукаевские" Вахитовский суд рассматривается в зале Верховного суда, поскольку три десятка подсудимых и их защитники не помещаются ни в один из залов в здании Вахитовского суда.

Судья в начале заседания отметил, что пьяным явился подсудимый Антон Ивасев. От пары адвокатов поступило предложение — изменить Ивасеву меру пресечения, чтобы проблем с его трезвостью больше не возникало.

Но не только нетрезвый Ивасев повлиял на то, что процесс снова отложили. Не явились трое адвокатов.

«По мнению суда, процесс затягивается умышленно», — отметил председательствующий судья.