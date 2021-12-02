Депутаты Госсовета Татарстана, которые проголосовали против закона о QR-кодах, были приглашены медиками на экскурсию в "красную зону". Не все отважились согласиться, но по поручению Рустама Минниханова их все-таки отправили в больницу № 7.

Против закона проголосовали 7 депутатов в Татарстане - представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

В результате посетили "красную зону" четверо: трое от КПРФ - Хафиз Миргалимов, Фадбир Сафин и Альберт Ягудин, а также депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев.

Журналисты kazanfirst попросили Эдуарда Шарафиева поделиться впечатлениями после посещения ковидного стационара.

"Своими глазами увидели то, что и так знали – больных, измученных врачей. На наших врачах сейчас лежит огромная нагрузка. Много болеющих и много тяжело больных. В реанимации на ИВЛ находятся в основном пожилые люди, врачи борются за их жизни. Это то, что и так много показывают по телевидению и другим СМИ", – рассказал он.

Что касается позиции депутата относительно законопроекта по QR-кодам в транспорте, он заявил, что она осталась неизменной.