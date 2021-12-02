В Казани родители пятилетнего мальчугана пожаловались на водителя троллейбуса маршрута № 8. Они заявили, что водитель закрыл двери, не подождав, когда все пассажиры покинут салон. В результате пятилетний мальчик остался внутри троллейбуса, а его мама - на остановке. Ребенок поехал один в сторону академии тенниса Шамиля Тарпищева.

Пассажиры требовали, чтобы лихой водитель немедленно остановился, но он не реагировал. Остановился только через полтора километра.

"Высадил с двумя незнакомыми девушками на обочине и поехал дальше. Ребенок нашелся, жив здоров. Очевидцев происшествия просим связаться", - говорится в сообщении, опубликованном в одном из интернет-сообществ Казани.