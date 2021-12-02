Поставили забор? Не проблема - перелезем!: Жильцы многоэтажек на Завойского воюют из-за мусора

В Казани жителям нескольких домов на улице Завойского с начала ноября приходится делать крюк по пути к остановке или магазинам из-за того, что рядом с одним из домов заперли на ключ калитку в заборе. В результате многие, в том числе дети, перелезают через него. Жильцы же огороженного дома говорят, что устали от того, что соседи постоянно выкидывают мусор в их баки, а под их окнами собираются алкоголики. Корреспондент Prokazan.ru разобралась в конфликтной ситуации.

ЧТО ПРОИЗОШЛО И ПОЧЕМУ

Злополучный забор с запертой калиткой расположен в районе Горкинско-Ометьевского парка около первого подъезда дома №11 по улице Завойского. Как рассказал корреспонденту Prokazan.ru житель одного из соседних домов, он стоит здесь уже давно. Но с 3 ноября жильцы 11-го дома приняли решение полностью отгородиться от соседей и заперли калитку, закрыв тем самым для них проход. Для того, чтобы пройти к некоторым магазинам, приходится идти в обход.

Фото: Prokazan.ru

По словам председателя ТСЖ дома №11 Стеллы Пичужкиной, жильцы 11-го дома закрылись по целому ряду причин.

"Решение было принято на общем собрании в связи с тем, что: жильцы соседних домов №17 и №11а: периодически устраивали в нашем дворе беспорядок с мусором, под окнами собирались алкоголики и распивали спиртные напитки и не раз были обращения в полицию, а также были постоянно конфликты с нашими детьми. Двор всегда был закрыт, и мы пришли к тому, что нужно возвращаться к этому", - говорит Пичужкина.

НЕУДОБСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ

Кроме того, по словам председателя ТСЖ, жильцы 17-го дома сами в свое время просили установить забор, когда его демонтировали при ремонте. С такой просьбой, в частности, с ее слов, в ТСЖ 11-го дома обращался начальник охраны дома №17, угрожая подать жалобу в том случае, если его не поставят.

"Для всех это очень неудобно – в магазин нужно сходить, на остановку", - говорит житель 17-го дома по имени Андрей. - "Дети лазят через забор. Вдруг кто-нибудь повиснет на нем, или неудачно спрыгнет и сломает ногу... И сами себе неудобство сделали – кто-то из жильцов их дома тоже жалуется, что иногда приходится огибать дом. Они огородили бы мусорные баки, а проход-то зачем перекрывать? Еще бы колючей проволокой забор перетянули!"

Фото: Prokazan.ru

Корреспондент Prokazan.ru решила проверить, сколько займет дорога до ближайшего продуктового магазина, если идти в обход. Получилось чуть менее 8 минут. Если же срезать и перелезть через забор можно сэкономить половину этого времени.

Отметим, что скорость была выбрана достаточно быстрая. Работающий человек или студент может сможет пройти и быстрее, а что делать пенсионерам? Зимой дорога до магазина и обратно может занять более часа.

"Это ужасно! Невозможно! Беспредел какой-то!" – возмущается пенсионерка Ляйля. - "Нам ведь и в магазины нужно, и на остановку. В Европе никаких заборов нет, они ни к чему! Пусть лучше поставят видеокамеры".

Из-за закрытой калитки значительно удлиняется путь для родителей, провожающих детей в школу.

"Раньше я доходила до школы с ребенком минут за 7 – 8 минут. А теперь приходится идти целых 15 минут только в один конец", - пожаловалась молодая мама с коляской Ксения. – "А ведь за день приходится проделывать этот путь, как минимум, четыре раза. А когда у ребенка кружки, еще больше. Мы 8 лет здесь живем, но калитка раньше всегда была открыта."

Кроме того, каждый раз при выходе из дома Ксения вынуждена забирать с собой маленького ребенка, потому что его не с кем оставить.

МОЖНО ТОЛЬКО ПЕРЕЛЕЗТЬ

Худенькие дети пробираются через дыру в заборе. Вот две девочки-пятиклассницы на моих глазах таким образом прошли сквозь ограду.

"Обычно до школы идти минут 5. А так очень долго. Приходится идти где-то минут 15", - говорят они. - Наш одноклассник, который живет рядом с нами, тоже так делает, как мы.

Фото: Prokazan.ru

За то время, которое я провела около 11- го дома, через него перелезли несколько детей и несколько взрослых. Это не понравилось двум мужчинам, которые смотрели за происходящим с балкона. Оттуда доносился отборный мат.

А ЧТО ГОВОРЯТ ЖИЛЬЦЫ 11-ГО ДОМА?

"А Вам самим-то удобно, что двор огородили"? – спрашиваю я их.

"Нормально", - отвечают они. - "Зато мусор с двух домов не будут к нам носить. Мы туда не ходим. Магазины слева".

Сами жильцы, как я выяснила, ключа от калитки при себе не имеют и тоже вынуждены обходить свой дом. Но они настолько устали от соседей, постоянно приносящих в двор свой мусор и оставляющих его после себя, что не имеют ничего против того, чтобы пройтись чуть дольше.

Фото: Prokazan.ru

"Зато у нас теперь тихо и чисто", - говорит пенсионерка Факия. - "Они несут нам весь мусор. У нас же не склад для мусора! И, помимо всего прочего, это для нас еще и дополнительные расходы. Платить-то нам в итоге приходится. Мало того, у нас была такая хорошая беседка. И ее всю замусорили, сломали там скамейку. Кроме того, некоторые так безобразно ведут себя! Когда один пенсионер из нашего дома сделал замечание мужчине лет сорока, который выкидывал мусор в нашу мусорку, тот начал ему угрожать смертью…".

То же самое по поводу мусора и перекрытия прохода мне сказали еще двое жильцов этого дома. В его дома стоит 5 мусорных баков при 3 подъездах. В беседке действительно много мусора и сломана скамейка.

Фото: Prokazan.ru

В ТСЖ считают, что соседи восприняли в штыки их попытку отгородиться не столько из-за реального неудобства, сколько из-за личной неприязни к ним. Жильцы в течение долгого времени не могли поделить земельный участок. Изначально эта территория принадлежала 11-му дому, поскольку он был раньше построен. Спустя какое-то время районная администрация отмежевала участок дому 11 а, но жильцы 11-го дома затем отсудили его.

Пичужкина утверждает, что в соответствии с проектом из двора 17-го дома есть 5 выходов, и закрытие одного из них не должно представлять для кого-либо серьезную проблему.

ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

В ТСЖ говорят, что проход закрыли на законных основаниях. Это же подтверждают и в исполкоме Казани:

«Указанная калитка расположена в границах земельного участка, сформированного под жилой дом №11 по ул. Ак. Завойского. Данный дом находится в управлении ТСЖ. Установка забора произведена на основании решения общего собрания собственников дома, в соответствии с протоколом и эскизным проектом, согласованным Управлением архитектуры и градостроительства. 12 ноября сотрудники администрации Советского района провели комиссионный выезд на место, по итогам которого было подтверждено, что забор установлен с соблюдением всех необходимых процедур и оформлением документов», - приводит ответ мэрии "Вечерняя Казань".

Жители 11-го дома обращались к участковому полицейскому, в госжилинпекцию, в районную администрацию. Но отовсюду получили отказ и уведомление о том, что перекрытие двора законно. Сейчас жильцы ждут ответа из прокуратуры Советского района, куда тоже подали заявление.

Обе конфликтующие стороны можно понять - у всех своя правда. Вместе с тем, достаточно грустно, что жителям всех этих домов так и не удалось найти решение вопроса с мусором и дошло до перекрытия прохода, хотя это и лишь одна из причин сложившейся ситуации.