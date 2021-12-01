Поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга приедет в Казань, как, впрочем, и в ряд других российских городов.

Путешествие Деда Мороза начнется 5 декабря. Специальный поезд РЖД будет путешествовать 40 дней. Маршрут охватывает больше 13 тысяч километров и 36 городов.

В Казани Деда Мороза будут встречать 15 декабря утром, в 9:25. А уже в 19 часов тем же днем зимний волшебник отправится в Ульяновск. На вокзале в течение дня будет праздничная программа. Встретить поезд, сфотографироваться смогут все желающие, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Поезд состоит из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана, вагона-лавки с сувенирами и других не менее интересных вагонов.