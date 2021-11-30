Российские власти задумались о том, как назвать документ для переболевших и привитых россиян. Документ заменит QR-код, и цель стоит свести к минимуму использования в названии слова "QR-код", так как половина россиян высказываются о нем негативно, пишет РБК.

QR-код - по сути представляет собой инструмент, а не документ. Финальное название документа, на котором остановят выбор российские власти, могут закрепить официально в качестве поправок ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба.

Среди возможных наименований сейчас обсуждаются: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «санитарный паспорт», «ковипасс» и популярный за рубежом «зеленый паспорт» (Green Pass).