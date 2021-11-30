В Набережных Челнах мужчина напросился в гости к незнакомцу и убил его во время совместного застолья, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Тело 50-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти нашли в квартире в жилом доме на улице Джалиля. По подозрению в совершении расправы задержали 35-летнего жителя города Октябрьский, который более год находится в федеральном розыске за кражи и грабеж. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности девять раз.

Следователи установили, что познакомился подозреваемый с двумя челнинцами на автовокзале Автограда, напросился в гости и несколько дней употреблял там алкоголь.

В один момент случился конфликт, и подозреваемый ударил 50-летнего хозяина квартиры кирпичом по голове, а потом добивал ножом. Убив гостеприимного челнинца, мужчина вышел на улицу и почти сразу познакомился в другим мужчиной и отправился пить к нему. На нового знакомого он также пытался наброситься, ранил в ногу и руку и скрылся, прихватив из тамбура два самоката. Задержали наглеца соседи второго потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается.