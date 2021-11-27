В Казани в похоронном комплексе "Курган" прошло прощание с известным в Татарстане организатором концертов Никитой Трухановым (Крашем). Попрощаться с погибшим на отдыхе в Африке мужчиной пришли около 150 человек, сообщает KazanFirst.

Смерть Никиты наступила две недели назад. Экспертиза показала, что у него остановилось сердце, хотя ранее сообщалось о смертельном отравлении. Тело Никиты нашли его дети, его жену Регину без сознания доставили в реанимацию. Сейчас с ней все в порядке, она присутствовала на церемонии прощания.

После сообщения о смерти Никиты в Танзании семья объявила сбор средств на транспортировку тела, которая стоила больше трёх миллионов рублей. Деньги достаточно быстро собрали. Сегодня, 27 ноября Никиту Краша похоронили в Казани.