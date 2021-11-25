Рязанский депутат от партии "Единая Россия" Владимир Сидоров призвал расстреливать людей, которые купили поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил руководитель КПРФ Рязанской областной думы, депутат Денис Сидоров, который опубликовал видео на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Вообще за это (покупку сертификатов о прививке от COVID-19) надо расстреливать. Я бы считал… я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать! Другого выбора у нас с вами нет", — заявил Владимир Сидоров.

Позже депутат объяснил резкость своих высказываний тем, что недавно от коронавируса погибла его супруга.