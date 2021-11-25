Американцу, въехавшему в толпу людей на внедорожнике, пригрозили пятью пожизненными заключениями

Водителю, подозреваемому в смертельном наезде на участников рождественского парада в американском штате Висконсин, грозит пожизненное заключение по каждому из пяти пунктов обвинения. Его обвиняют в умышленном убийстве первой степени. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

39-летнего Даррела Брукса привлекают за убийство пятерых человек. За освобождение подозреваемого до суда прокурор запросил залог в размере пять миллионов долларов. Во время слушаний стало известно еще об одной жертве — погиб ребенок, который также пострадал во время происшествия. В связи с этим прокурор уточнил, что обвинение может быть расширено.

Отметим, что красный внедорожник на большой скорости въехал в толпу участников рождественского парада в Уокешо 22 ноября. В результате погибли 5 человек, еще 40 пострадали. Полиция города успела задержать подозреваемого.

По словам очевидцев, преступник действовал осознанно, направляя автомобиль на прохожих. Полиция США отказалась связывать инцидент с терроризмом.