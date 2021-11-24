Шокированными оказались сотрудники казанского цирка, когда мимо них на высокой скорости пролетела сначала работница цика, а следом - руководитель. Девушка закрылась в комнате, отведенной под музей, а мужчина начал выбивать дверь. Все попало на камеры наблюдения.

Директор уходит, возвращается с коробкой в руках. В коробка оказался нож, которым он пытался пробить дверь.

По данным "СМ", подобные картины в казанском цирке - не редкое явление. Между директором и этой сотрудницей сложили свои, особые отношения. Однако на этот раз пара перешла границы: разборку устроили на глазах учеников Казанской цирковой школы.