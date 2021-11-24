Управление Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка под колесами "КАМАЗа" в Казани. Об этом сообщили в ведомстве.

Сегодня утром на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе на пешеходном переходе был сбит второклассник, который шел на занятия в школу. Водитель водовоза заявил, что не заметил ребенка, хотя тот переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

От полученных травм мальчик скончался на месте.

Уголовное дело открыли по ч.3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Детали ЧП уточняются, идет расследование.