Главные врачи крупных российских ковидных клиник составили открытое письмо, адресованное знаменитостям, критиковавшим вакцинацию и введение ограничительных мер. В нем они позвали на экскурсии антиваксеров в "красные зоны" больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС. Также они предложили антипрививочникам побывать в моргах и реанимационных отделениях.

В частности, письмо подписали главврач Коммунарки Денис Проценко, главврач 52-ой Московской больницы Марьяна Лысенко, а также врачи из Петербурга, Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

Кому адресовано письмо? Вполне конкретным людям: лидерам КПРФ и "Справедливой России" Зюганову и Миронову соответственно, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе.

Медики отметили, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от COVID-19.

"Учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", — подчеркнули врачи.

Авторы письма выразили надежду, что после такой "экскурсии" адресаты изменят свою позицию в отношении вакцинации и "меньше людей будет умирать".