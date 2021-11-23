В Сети появились фото тайника, откуда подросток из Казани взял вещи, чтобы устроить массовую бойню в школе № 101. Для 14-летнего казанца, в отношении которого возбудили дело о подготовке массового убийства, вещи в тайнике оставил неизвестный.

Там была коробка с одеждой. Сам задержанный парень пояснил, что просто хотел заработать 5 тысяч, которые ему пообещал пользователь из Украины под ником "Белая роза" за массовый расстрел в учебном заведении.

Обнаруженный тайник парень пояснил как попытку обмануть "Белую розу", казанец содержимое тайника забрал. И тут его "приняли" силовики.