В подвале одного из девятиэтажных жилых домов Новосибирска нашли человеческие останки и билет из прошлого.

Обнаруженные череп и кости направили на экспертизу, которая поможет установить, кто умер в подвале много лет назад - мужчина или женщина - и от чего наступила смерть.

Рядом с останками лежала расческа, билет на турнир по кикбоксингу за 2003 год, разбитая кассета от видеомагнитофона и тушь для ресниц, сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.