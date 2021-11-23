20-летнего жителя Казани Ивана Доманова обвинили в подготовке покушения на следователей, которые занимались делом о массовом расстреле в школе № 175. Парень жил в доме рядом с многострадальной гимназией.

Как сообщает "Реальное время", Ивана Доманова по результатам экспертизы поместили в психиатрическую больницу Казани.

Экспертизу провели в НИИ имени Сербского в Москве. Сам обвиняемый уверял, что он здоров.

Задержали Доманова на арендованной им квартире в девятиэтажке на улице Джаудата Файзи с видом на расстрелянную гимназию. По версии ФСБ и СК, парень вел скрытое наблюдение за силовиками, а еще получил кредит, планируя на эти средства купить себе оружие.

Доманов приехал в Казань из Якутии через 14 дней после расстрела гимназии и ареста Галявиева.