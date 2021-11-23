В Казани задержан подросток, которого подозревают в подготовке массового расстрела в одной из школ в Дербышках. По данным издания "БИЗНЕС Online", которые получены от собственного источника, подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

14-летний мальчик готовил нападение на школу № 101. Возбуждено уголовное дело о подготовке массового убийства. Сам мальчик сообщил силовикам, что просто собирался заработать 5 тысяч рублей, которые ему за массовую бойню в школе пообещал анонимный пользователь из Сети.

Мальчик подписался на каналы с мемами про Колумбайн. С ним связался админ под ником "Белая Роза" из Украины. Именно он предложил юному казанцу устроить расправу в школу.

"Предложил устроить теракт, уверял, что мальчик станет Богом. За это пообещал награду — 5 тыс. рублей. Подросток не поверил, но решил подзаработать — выдумал план, рассказал его „Белой Розе“. Админ отправил ему футболки с надписью Hate и скинул адрес с закладкой. Подросток позвал друга погулять до места, там его уже ждали сотрудники ФСБ, которые откуда-то узнали адрес", — пишет "Бизнес Онлайн", цитируя канал.