Более 1500 человек в Казани не были допущены в общественный транспорт в первый день введения QR-кодов, 22 ноября. Причиной стало отсутствие у них сертификатов о вакцинации, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана. Накануне в ответственный день на дороги Казани вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса.

В пресс-службе добавили, что проверка QR-кодов в целом на работу транспорта не повлияла. Простоев не зафиксировано. Были только длительные задержки на линии, которые были связаны с отказом пассажиров покинуть салон или ожиданием полицейских в случаях, когда пассажиры без QR-кода начинали скандал, драку или нападали на контролеров.