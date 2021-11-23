В Новокузнецке пенсионерка с инсультом умерла в больнице для ковидных больных. Врачи приняли инсульт за коронавируса и лечили женщину от вируса, сообщает "Сiбдепо".

Пожилая женщина поступила в больницу с отрицательным тестом на ковид. Она не могла говорить и двигаться, у нее было спутанное сознание, высокая температура.

Шесть дней доктора старательно лечили пенсионерку от коронавируса, и через шесть дней она умерла в стационаре. Причиной смерти эксперты назвали инсульт.

Суд признал сотрудников больницы косвенно виновными — он постановил взыскать с больницы 500 тысяч рублей в пользу дочери скончавшейся.

Управление Следственного комитета по Кузбассу возбудило уголовное дело.