Накануне, 22 ноября, на всех видах общественного транспорта в Татарстана начала работать система QR-кодов.

За тем, как стартовало нововведение, наблюдает вся страна, не стал исключением и президент России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что рассчитывает на то, то ситуация выровняется, ведь подобные решения "без проблем на первоначальном этапе" не могут реализоваться.

Кроме того, он подчеркнул, что власти Татарстана имеют право высаживать пассажиров без QR-кодов из общественного транспорта, они используют свои региональные полномочия.