Следователи разыскивают маму четырехлетней девочки, чье тело нашли в квартире в Самаре, сообщает Следком по региону.

Тело ребенка обнаружили в съемной квартире. Установили, что снимала жилплощадь 41-летняя мать ребенка.

Тело малышки нашли собственники квартиры, которые приехали, чтобы понять, почему арендатор не выходит на связь.

"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения тела ребенка 2017 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.