В Татарстане за минувшие сутки было зарегистрировано 259 новых случаев коронавируса, таким образом регистрируется пусть медленное, но верное снижение. С начала пандемии до 22 ноября 2021 года в республике зафиксировали 36 053 случая коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, из 259 новых случаев три являются завозными, остальные – контактные. Госпитализировано в больницы 75 человек, 184 получают лечение на дому, амбулаторно.

Лидером по числу заражений остается Казань - 138 новых случаев за сутки, 22 человека заразились в Набережных Челнах, 20 человек - в Зеленодольском районе РТ, 11 - в Чистопольском, 8 - в Пестречинском, по 5 человек заболели коронавирусом в Алексеевском, Буинском, Кукморском, Менделеевском и Рыбно-Слободском, по 2 – в Актанышском, Балтасинском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Мензелинском, Новошешминском и Нурлатском. В остальных - по одному заболевшему.