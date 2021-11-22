Массовым побоищем закончилась свадьба в одном из ресторанов Казани. Все случилось в заведении на улице Адоратского в минувшие выходные. Чтобы унять дерущихся, на место выезжали несколько экипажей ППС и Росгвардия.

Впрочем, сами гости торжественного мероприятия уверяли, что никакой драки не было. Конфликт был, но в нем участвовали только двое молодых людей, и выясняли они свои непростые межличностные отношения на улице. Однако в полицию поступили десятки звонков от жителей соседних домой. И после прибытия полиции дебоширы продолжали воинствовать, ругаясь со стражами порядка, сообщает "Татарстан-24".

Для дачи показаний со свадьбы в отдел забрали 10 человек. О пострадавших не сообщается, но известно, что некоторые недовольные вмешательством полиции намерены писать на стражей порядка жалобы.