17 ноября татарстанцы и жители соседних республик увидели падающий космический объект. Видео и фотографии разошлись по соцсетям. Люди сходились во мнении, что на Землю упал метеорит, как несколько лет назад на Челябинск. Эту информацию подтвердил директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По его мнению, этот "космический гость" – из метеорного потока Леониды. Метеорит упал рядом с населенными пунктами, что необычно, ведь большинство космических тел падают в моря и океаны, так как вода занимает большую часть поверхности планеты.

"Взрыва никто не слышал, а след, оставленный болидом, был не очень сильно выраженным, поэтому можно предположить, что размер космического тела был небольшим, всего несколько десятков сантиметров. Так как сейчас Земля проходит через метеорный проток Леониды, то, по всей видимости, "космический гость" имеет к нему отношение". - прокомментировал Юрий Нефедьев.

По словам профессора ежедневно на Землю падает большое количество метеоритов: железных, каменных и железо-каменных. Предсказать падение космического объекта такого маленького размера, как упавший в Татарстане метеорит, практически невозможно. По подсчетам астрономов, в год на Землю, падает около 100 тонн космической пыли и метеоритов.

"Для нашей планеты такие небольшие метеориты, как вчерашний, никакой опасности не представляют. Для нас опасны такие космические тела, как астероид Апофис, диаметр которого более 300 метров, именно они могут нанести крупные разрушения", – рассказал профессор.

В университете отметили, что метеорный поток Леониды образовался в результате разрушения кометы Темпеля-Туттля и состоит, как и все метеорные потоки, не только из мелких частиц, но и из довольно крупных.