В России появится центр генетической информации на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий.

По словам главы государства, которого цитирует РИА "Новости", законодательство в части генетики должно открывать новые возможности.

"Вместе с тем надо четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идет о не только о правовом регулировании, но и соблюдении этических норм", — сказал глава государства.

По его мнению, уникальные открытия в части генетики не должны оставаться только научным прорывом, а должны быть полезны людям. Также он отметил, что необходимо определить порядок деятельности будущей национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров.