Следком России расследует уголовное дело о педофилии, главным фигурантом которого является депутат Законодательного собрания Приморского края, представитель КПРФ Артем Самсонов.

Информацию подтвердила представитель краевого СКР Аврора Римская.

Она рассказала, что парламентария подозревают в преступлении по статье 132 УК России - "Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

По данным следователей, депутат на базе отдыха во Владивостоке демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного свойства, поясняя предназначение. Все случилось два года назад в детском лагере. Следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего.

Депутат был задержан на выезде из Владивостока, у него дома провели обыск.