За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали 273 новых случая коронавируса.

По состоянию на 17 ноября в республике с начала пандемии инфицировались 34 728 человек. Из 273 заболевших за сутки 69 человек доставлены в больницы, 204 оставлены на амбулаторном лечении в домашних условиях.

Самое большое число заражений в Казани - 177 и в Зеленодольском районе - 29.

По 10 новых случаев инфекции выявили в Арском и Балтасинском районах, а также в Набережных Челнах.

Шестеро татарстанцев заболели в Тетюшском районе. По 5 человек заразились в Аксубаевском, Алексеевском, Лаишевском районах. По 4 - в Буинском и Высокогорском. По 3 случая - в Кукморском и Сабинском районах республики.

В остальных районах выявлено за сутки по 1-2 новых пациента.