В Казани в течение ближайших пяти дней будет аномально тепло. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

"Это аномалия тепла. Среднесуточные температуры выше климатических норм на три градуса. Сейчас в норме среднесуточная температура в Казани должна быть -3 градуса. Тепло обусловлено тем, что мы находимся на южной периферии циклона. Циклон идет с запада на восток, и к концу недели через нас пройдут фронты, выпадут осадки", — отметил эксперт.

Синоптики республиканского Гидрометцентра подтверждают, что уже в предстоящую субботу на столицу Татарстана обрушится сильнейший снегопад и выпадет около 8,5 миллиметров осадков. Но уже в начале следующей трудовой недели вернется похолодание.