Подробности громкой аварии в Казани озвучили в ГИБДД города. Пьяный водитель насмерть сбил накануне супружескую пару, которая переходила дорогу на улице Тэцевской. И мужчина, и женщина скончались.

В ОГИБДД пояснили, что 50-летний водитель за рулем автомобиля "Форд" был в состоянии алкогольного опьянения. На видео с места аварии видно, что мчался он на высокой скорости, буквально разбросав 39-летнего мужчину и 36-летнюю женщину.

Как уточнили в ГИБДД, пешеходный переход обозначен дорожными знаками и дорожной разметкой. Более того, он находится в зоне ограничения скорости 40 км/ч.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.