Солнцевский районный суд Москвы приговорил 18-летнюю студентку Валерию Башкирову к пяти годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля Башкирова сбила троих детей, находясь за рулем автомобиля Mazda. Они переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по нерегулируемому переходу. В результате аварии двое детей скончались в больнице.