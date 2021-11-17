Сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД РФ по Иркутской области помогли пенсионерке из Иркутска найти дочь, пропавшую без вести 30 лет назад. Девушка обнаружилась в Великобритании. Об этом сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Как сообщается, еще в 1992 году девушка поссорилась со своей матерью и ушла из дома. С тех пор о ней ничего не было известно. А лишь в 2016 году мать пропавшей обратилась в полицию с просьбой найти ее дочь. Для установления местонахождения пропавшей сотрудники Интерпола направили сотни запросов в разные страны мира.

"Искали иркутянку на пяти мировых континентах, и продолжительная кропотливая работа принесла свои плоды - коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили матери, что ее дочь жива, здорова и является подданной Великобритании.