В Казани возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РТ.

Как сообщается, в одной из квартир жилого дома Кировского района Казани отчим избил ногами 13-летнюю падчерицу за то, что та не присмотрела за своим младшим братом. Крики девочки услышала мать, которая вызвала скорую.

Приехавшие медики диагностировали у пострадавшей разрыв селезенки. Злоумышленник задержан и свою вину полностью признал.