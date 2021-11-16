Каток на стадионе «Трудовые резервы» заработает уже завтра, 17 ноября, и будет работать ежедневно. В будние дни массовое катание будет проходить с 17:30 до 22:00, а по выходным и праздникам - с 12:00 до 22:00. Технический перерыв – с 16:00 до 16:50.

Цена входа со своими коньками - 100 рублей в час, детям до 7 лет бесплатно.

Взять коньки напрокат можно за 200 рублей в час, детям - за 100 рублей в час. Чтобы оформить прокат, необходимо иметь при себе документы или денежный залог.

17 ноября на открытии катка для посетителей будут веселые мероприятия, розыгрыши призов и конкурсы.

Этой зимой на катке нельзя будет покататься с клюшками. Это связано с тем, что ледовое поле не предназначено для игры в хоккей, нет специальных бортов. Но желающие могут арендовать хоккейную коробку рядом с катком. Для этого позвоните по телефону: : +7(919)680-95-95.

Получить дополнительную информацию о работе катка можно по телефону: +7(843)236-31-63, добавочный 130.

Также, началась заливка ледовой площадки на стадионе «Ракета» в Советском районе Казани. Скоро он откроется для массового катания.