В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело на двух медработников, выдававших сертификаты непривитым людям и вносивших ложные данные о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов задержали двух медработников, которые за 2 тысячи рублей вносили на сайте Госуслуг ложные данные о прохождения вакцинации от Covid-19. Злоумышленники задержаны, им грозит уголовное дело.

Кроме того, полицейскими установлены личности как минимум двух лиц, покупавших сертификаты о вакцинации. Однако, следователи считают, что таких людей намного больше.