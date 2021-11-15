Трасса М-12 "Москва — Казань" будет построена и открыта уже к 2024 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил руководитель "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Мы, когда сдавали трассу М11, говорили о том, что начнем трассу М12 — это Москва — Нижний Новгород — Казань. Старт был дан в июле прошлого года, 800 километров. Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения — через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем", — заявил Петушенко.

Кроме того, руководитель "Автодора" напомнил, что для ускорения строительства трассы в компании отказались от многих избыточных и устаревших технических решений. Таким образом, были снижены объемы, стоимости работ, а также убраны многие искусственные сооружения.