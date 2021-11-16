В Казани ищут возможность обеспечить доступ муллы в "красную зону" городских больниц. Об этом сообщила администрация Кировского и Московского районов столицы Татарстана в своем telegram-канале.

На минувшей неделе такую возможность получили православные священники. Они могут посещать и причащать пациентов, которые находятся в сознании. Больных без сознания священники могут соборовать коротким чином. Родные или доверенные лица больного должны взять у врача разрешение на визит священника, после чего можно обратиться в Казанскую епархию.

В Татарстане накануне выявили 270 новых случаев коронавируса. 68 татарстанцев госпитализировали, 202 получают лечение на дому.