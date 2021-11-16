Водитель в Хабаровском крае, чья фура съехала в кювет, оказавшись на скользкой дороге, уже две недели проживает в машине. Он не может вытащить грузовик. В итоге ситуацией занялись власти Дагестана, ведь водитель родом именно оттуда.

Сообщается, что авария случилась 29 октября. Водитель не удержал на скользкой трассе многотонный автомобиль и оказался в кювете. Ни работодатель водителя, ни экстренные службы, в которые он звонил, не смогли помочь поднять машину. Водитель живет в фуре, а питается тем, что ему приносят местные жители.

Также решением проблемы занимается минтранс Хабаровского края, предпринимаются все необходимые меры для отправки на место происшествия спецтехники для помощи.

В ближайшее время вопрос с вызволением водителя и его фуры будет решен, уточнили в министерстве нацполитики Дагестана.