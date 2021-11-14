Около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Беларуси. Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

"В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, во время прорыва были задержаны 22 гражданина Ирака. Всего же в течение суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

Напомним, ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда стало известно о том, что огромная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Беларуси с Польшей, чтобы оттуда попасть в Европу.